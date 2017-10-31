До будівлі Солом'янського райсуду Києва стягнули силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Охорону будівлі Солом'янського райсуду міста Києва значно посилено, передає кореспондент УНН.
Силовиків стягнули до приміщення Солом'янського райсуду міста Києва на вулиці Вознесенський узвіз 10-Б.
Нагадаємо, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра затримали у Києві. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив народний депутат Сергій Лещенко.
Також, нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.
Як повідомляв УНН, НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина А.Авакова, ймовірно, у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило в кінці 2014 на початку 2015 року.