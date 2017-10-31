До будівлі Солом'янського райсуду Києва стягнули силовиків

Силовиків стягнули до приміщення Солом'янського райсуду міста Києва на вулиці Вознесенський узвіз 10-Б.

Нагадаємо, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра затримали у Києві. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

Також, нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.

Як повідомляв УНН, НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина А.Авакова, ймовірно, у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило в кінці 2014 на початку 2015 року.