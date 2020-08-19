В Беларусь не впустили 17 иностранных журналистов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71092 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98000 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123324 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105395 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125231 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100705 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101606 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103772 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101866 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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В Беларусь не впустили 17 иностранных журналистов

В Беларусь не впустили 17 иностранных журналистов

Киев  •  УНН

 • 13188 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" вчера, 18 августа, 17 представителей иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаружены удостоверения журналистов различных вещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - рассказали белорусские пограничники.

В ведомстве добавили, что нетипичная для иностранцев склонность к перемещению больших сумм наличной валюты была обнаружена в некоторых корреспондентов, которые представлялись туристами.

Пограничный комитет также сообщил, что прибыли 18 августа представители Deutsche Welle и Danmarks Radio, которые имели аккредитации Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, не имели проблем с пересечением границы.

Как сообщалось в УНН ранее, в Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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