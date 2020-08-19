В Беларусь не впустили 17 иностранных журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" вчера, 18 августа, 17 представителей иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаружены удостоверения журналистов различных вещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - рассказали белорусские пограничники.
В ведомстве добавили, что нетипичная для иностранцев склонность к перемещению больших сумм наличной валюты была обнаружена в некоторых корреспондентов, которые представлялись туристами.
Пограничный комитет также сообщил, что прибыли 18 августа представители Deutsche Welle и Danmarks Radio, которые имели аккредитации Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, не имели проблем с пересечением границы.
Как сообщалось в УНН ранее, в Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.