До Білорусі не впустили 17 іноземних журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У пункті пропуску "Національний аеропорт "Мінськ" вчора, 18 серпня, 17 представникам іноземних ЗМІ відмовили у в'їзді до Білорусі через відсутність акредитації для здійснення журналістської діяльності на території країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі.
"Не дивлячись на ту обставину, що іноземці приховували справжні цілі в'їзду до Білорусі, повідомляючи про плани щодо відвідування різних пам'яток, виявлені посвідчення журналістів різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства", - розповіли білоруські прикордонники.
У відомстві додали, що нетипова для іноземців схильність до переміщення великих сум готівкової валюти була виявлена у деяких кореспондентів, які представлялися туристами.
Прикордонний комітет також повідомив, що прибули 18 серпня представники Deutsche Welle і Danmarks Radio, котрі мали акредитацією Міністерства закордонних справ для роботи на території Республіки Білорусь, не мали проблем з перетином кордону.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.