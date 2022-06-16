К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей

ukru
13:44 • 51231 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 94973 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 72732 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52043 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72348 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65994 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105115 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119239 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126145 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113168 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 64399 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68091 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 49453 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 23942 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 36808 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105115 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106309 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246386 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276075 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68091 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119239 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105883 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123506 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125818 просмотра
Актуальное
К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей

К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей

Киев • УНН

 • 189799 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari в четверг изложил стратегию электрификации, предусматривающую использование 40% полностью электрических автомобилей и 40% гибридных моделей к 2030 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на ANSA.

Детали

Генеральный директор Бенедетто Винья подтвердил, что первый электромобиль будет представлен в 2025 году, а первые поставки – в следующем году.

Теперь только четыре модели Ferrari, или 20% модельного ряда являются гибридными автомобилями. Первой гибридной моделью стала La Ferrari, выпущенная ограниченным тиражом в 2013 году, основанная на технологиях Формулы-1.

"Этого не только требуют нормы выбросов, но, что самое важное, мы считаем, что можем использовать электрический двигатель для повышения производительности наших автомобилей, как мы уже сделали с нашим гибридным Ferrari", - сказал Винья на презентации.

Поскольку Ferrari расширяет свой модельный ряд, автомобильная компания, базирующаяся в северном итальянском городе Маранелло, заявила, что в сентябре представит долгожданный внедорожник Purosangue. Purosangue, что носит итальянское название "чистокровный", будет представлять не более 20% автомобилей, производимых в течение своего цикла.

Добавим

Всего Ferrari планирует выпустить 15 новых моделей с 2023 по 2026 год, включая новый высокопроизводительный суперкар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы