К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari в четверг изложил стратегию электрификации, предусматривающую использование 40% полностью электрических автомобилей и 40% гибридных моделей к 2030 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на ANSA.
Детали
Генеральный директор Бенедетто Винья подтвердил, что первый электромобиль будет представлен в 2025 году, а первые поставки – в следующем году.
Теперь только четыре модели Ferrari, или 20% модельного ряда являются гибридными автомобилями. Первой гибридной моделью стала La Ferrari, выпущенная ограниченным тиражом в 2013 году, основанная на технологиях Формулы-1.
"Этого не только требуют нормы выбросов, но, что самое важное, мы считаем, что можем использовать электрический двигатель для повышения производительности наших автомобилей, как мы уже сделали с нашим гибридным Ferrari", - сказал Винья на презентации.
Поскольку Ferrari расширяет свой модельный ряд, автомобильная компания, базирующаяся в северном итальянском городе Маранелло, заявила, что в сентябре представит долгожданный внедорожник Purosangue. Purosangue, что носит итальянское название "чистокровный", будет представлять не более 20% автомобилей, производимых в течение своего цикла.
Добавим
Всего Ferrari планирует выпустить 15 новых моделей с 2023 по 2026 год, включая новый высокопроизводительный суперкар.