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К 2020 году Украина должна достичь энергосбережения на уровне 9% - Зубко

К 2020 году Украина должна достичь энергосбережения на уровне 9% - Зубко

Киев  •  УНН

 • 12474 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина должна достичь энергосбережения на уровне 9% уже к 2020 году, по сравнению с ситуацией в 2005-2009 годах. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время презентации Аргументариума по имплементации директивы ЕС по энергоэффективности в Украине, передает УНН.

"Очень важной для Украины есть имплементация 3-го энергетического пакета ЕС. Это не просто наши обязательства в рамках Соглашения с Европейским Союзом, а необходимое условие для достижения Украиной и украинскими семьями энергонезависимости и энергоэффективности. Третий энергетический пакет ЕС практически выстраивает правила поведения на рынке газа и электроэнергии, прозрачность, доступность и понятность для всех субъектов, а также отношения потребителя с естественными монополиями", - пояснил Геннадий Зубко.

Он подчеркнул, что положения, принятые в 3-м энергетическом пакете, обобщают все нормы, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС. Это директивы: 27 (создание предпосылок и инструментов, внедрение энергоэффективности и уменьшения выбросов СО2), 30 (маркировка продуктов относительно потребления энергоресурсов), 31 (сфокусирована на энергоэффективности зданий как сектора с наибольшим потенциалом), 62 (обращение с отходами), 80 (регулирования промышленных выбросов), 87 (создание системы торговли выбросами) и 125 (установление требований к экодизайна).

Как сообщал УНН, Украина уже получила первый транш из 50 млн евро от европейских партнеров на финансирование Фонда энергоэффективности. Об этом на брифинге сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко.

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