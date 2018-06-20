До 2020 року Україна має досягти енергозбереження на рівні 9% - Зубко

"Дуже важливим для України є імплементація 3-го енергетичного пакета ЄС. Це не просто наші зобов’язання в рамках Угоди з Європейським Союзом, а необхідна умова для досягнення Україною і українськими родинами енергонезалежності та енергоефективності. Третій енергетичний пакет ЄС практично вибудовує правила поведінки на ринку газу і електроенергії, прозорість, доступність і зрозумілість для всіх суб’єктів, а також відносини споживача з природними монополіями", - пояснив Геннадій Зубко.

Він підкреслив, що положення, прийняті в 3-му енергетичному пакеті, узагальнюють всі норми, що містяться у відповідних директивах ЄС. Це директиви: 27 (створення передумов та інструментів, впровадження енергоефективності та зменшення викидів СО2), 30 (маркування продуктів щодо споживання енергоресурсів), 31 (сфокусована на енергоефективності будівель як сектору з найбільшим потенціалом), 62 (поводження з відходами), 80 (регулювання промислових викидів), 87 (створення системи торгівлі викидами) і 125 (встановлення вимог до екодизайну).



Як повідомляв УНН, Україна вже отримала перший транш із 50 млн євро від європейських партнерів на фінансування Фонду енергоефективності. Про це на брифінгу повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.