До 2020 года детей с задержкой психического развития переведут в инклюзивные классы

Сегодня, 26 октября, на заседании Кабинета Министров Украины было утверждено постановление, в рамках которого предполагается, что уже до 2020 года все украинские дети, которые учатся в специальных школах (школах-интернатах) для детей с задержкой психического развития, постепенно перейдут на обучение в общеобразовательные учебные заведения.

Так, с 1 сентября 2017 года будет прекращен набор учеников в подготовительные и первые классы специальных школ (школ-интернатов) и будут обеспечены условия для обучения этих детей в специальных или инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.

Перед тем, как перейти на обучение в общеобразовательные учреждения, эти дети будут учиться в специальных подготовительных классах, а уже потом перейдут в специальные и инклюзивные классы общеобразовательных учебных заведений. В ведомстве отметили, что мировой опыт свидетельствует, что такие мероприятия не только способствуют формированию толерантного и открытого общества, но и лучшему обучению детей с особыми образовательными потребностями.

В сочетании с коррекционно-развивающей работой и обязательным созданием подготовительного класса, это даст возможность обеспечить этим детям достаточное количество учебных часов для полноценного усвоения учебного материала.

Как сообщал УНН, 18 октября М.Порошенко посетила норвежскую школу с инклюзивным обучением.