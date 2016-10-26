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До 2020 года детей с задержкой психического развития переведут в инклюзивные классы

До 2020 года детей с задержкой психического развития переведут в инклюзивные классы

Киев • УНН

 • 18764 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. До 2020 года учеников из специальных школ для детей с задержкой психического развития постепенно переведут в инклюзивные классы общеобразовательных учебных заведений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Сегодня, 26 октября, на заседании Кабинета Министров Украины было утверждено постановление, в рамках которого предполагается, что уже до 2020 года все украинские дети, которые учатся в специальных школах (школах-интернатах) для детей с задержкой психического развития, постепенно перейдут на обучение в общеобразовательные учебные заведения.

Так, с 1 сентября 2017 года будет прекращен набор учеников в подготовительные и первые классы специальных школ (школ-интернатов) и будут обеспечены условия для обучения этих детей в специальных или инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.

Перед тем, как перейти на обучение в общеобразовательные учреждения, эти дети будут учиться в специальных подготовительных классах, а уже потом перейдут в специальные и инклюзивные классы общеобразовательных учебных заведений. В ведомстве отметили, что мировой опыт свидетельствует, что такие мероприятия не только способствуют формированию толерантного и открытого общества, но и лучшему обучению детей с особыми образовательными потребностями.

В сочетании с коррекционно-развивающей работой и обязательным созданием подготовительного класса, это даст возможность обеспечить этим детям достаточное количество учебных часов для полноценного усвоения учебного материала.

Как сообщал УНН, 18 октября М.Порошенко посетила норвежскую школу с инклюзивным обучением.

Украинские Национальные Новости

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