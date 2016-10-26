До 2020 року дітей із затримкою психічного розвитку переведуть до інклюзивних класів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. До 2020 року учнів із спеціальних шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку поступово переведуть до інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ України.
Сьогодні, 26 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено постанову, у рамках якої передбачається, що вже до 2020 року всі українські діти, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей із затримкою психічного розвитку, поступово перейдуть на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів.
Так, з першого вересня 2017 року буде припинено набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та забезпечено умови для навчання цих дітей у спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Перед тим, як перейти на навчання в загальноосвітні заклади, ці діти навчатимуться у спеціальних підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи загальноосвітніх навчальних закладів, де У відомстві зазначили, що світовий досвід свідчить, що такі заходи не лише сприяють формуванню толерантного та відкритого суспільства, а й кращому навчанню дітей із особливими освітніми потребами.
У поєднанні з корекційно-розвитковою роботою та обов’язковим створенням підготовчого класу, це дасть можливість забезпечити цим дітям достатню кількість навчальних годин для повноцінного засвоєння навчального матеріалу.
Як повідомляв УНН, 18 жовтня М.Порошенко відвідала норвезьку школу з інклюзивним навчанням.