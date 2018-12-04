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На днях с ОРДЛО на неоккупированных территории переправят 60 осужденных - Геращенко

Киев • УНН

 • 9608 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона достигла договоренности о перемещении 60 осужденных из тюрем на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Киеву территорию Украины. Об этом сообщила участник трехсторонней контактной группы на переговорах в Минском формате Ирина Геращенко, передает УНН.

На днях с ОРДЛО на неоккупированных территории переправят 60 осужденных - Геращенко

"На гуманитарной группе, после многомесячных дебатов, согласовали дату и место перемещения осужденных, не связанных с конфликтом. Эти люди совершили преступление, но они граждане Украины, и имеют право отбывать наказание на территории, контролируемой украинскими властями. На сегодня около 1000 осужденных стремятся сидеть в украинских тюрьмах, пока договоренность о перемещении более 60 из них. Перемещение должно произойти в ближайшие дни", - сообщила Геращенко.

По ее словам, омбудсмен Людмила Денисова и ее офис будут напрямую вовлечены в это перемещение осужденных.

Напомним, 22 ноября украинская сторона на заседаниях трехсторонней контактной группы и подгрупп по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о готовности забрать осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине, 27 декабря на одном из КПВВ.

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