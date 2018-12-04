Днями з ОРДЛО на неокуповані території переправлять 60 засуджених - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Під час переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона досягла домовленості про переміщення 60 засуджених з тюрем на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей на підконтрольну Києву територію України. Про це повідомила учасник тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінському форматі Ірина Геращенко, передає УНН.
"На гуманітарній групі, після багатомісячних дебатів, узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом. Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольованій українською владою. На сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, наразі домовлено про переміщення більше 60 з них. Переміщення має відбутися найближчими днями", - повідомила Геращенко.
За її словами, омбудсмен Людмила Денісова і її офіс будуть напряму залучені до цього переміщення засуджених.
Нагадаємо, 22 листопада українська сторона на засіданнях тристоронньої контактної групи та підгруп щодо врегулювання ситуації на Донбасі заявила про готовність забрати засуджених за кримінальними злочинами ще до початку війни, які перебувають у тюрмах Донбасу і хочуть відбувати покарання в Україні, 27 грудня на одному з КПВВ.