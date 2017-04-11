На днях Президент планирует провести заседание СНБО - нардеп

"Президент объявил (на заседании БПП - ред.), что оно (заседание СНБО - ред.) будет обязательно ... у Президента есть много вопросов", - сказал депутат, отвечая на вопрос, планируется в ближайшие дни заседание СНБО.

Напомним, 10 апреля, Президент Украины П.Порошенко планирует встретиться с председателем Национального банка Украины Валерией Гонтарева и услышать от нее аргументы относительно ее освобождения .