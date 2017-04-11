На днях Президент планирует провести заседание СНБО - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В ближайшие дни Президент Украины Петр Порошенко соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины из фракции Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат.
"Президент объявил (на заседании БПП - ред.), что оно (заседание СНБО - ред.) будет обязательно ... у Президента есть много вопросов", - сказал депутат, отвечая на вопрос, планируется в ближайшие дни заседание СНБО.
Напомним, 10 апреля, Президент Украины П.Порошенко планирует встретиться с председателем Национального банка Украины Валерией Гонтарева и услышать от нее аргументы относительно ее освобождения .