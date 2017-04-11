Днями Президент планує провести засідання РНБО - нардеп

"Президент оголосив (на засіданні БПП - ред.), що воно (засідання РНБО - ред.) буде обов'язково...у Президента є багато запитань", - сказав депутат, відповідаючи на питання, чи планується найближчими днями засідання РНБО.

Нагадаємо, 10 квітня, Президент України П.Порошенко, планує зустрітися з головою Національного банку України Валерією Гонтаревою і почути від неї аргументи щодо її звільнення.