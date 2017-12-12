"ДНР" крайне враждебно настроена по отношению к журналисту Асееву - экс-нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Боевики не хотят менять украинского журналиста Станислава Асеева, в "ДНР" крайне враждебно настроены по отношению к нему. Об этом заявил бывший народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вы наверное знаете, что к Новому году должен состояться обмен пленными. Обмениваться изначально договаривались по формуле "всех на всех". Но в процессе переговоров возникли сложности, наша сторона просит выдать 94 человека, а сторона ЛДНР готовы отдать только 74", - сообщил он.
При этом экс-нардеп отметил, что позиция боевиков по 20 людям "остается непонятной".
"К моему большому сожалению, среди тех, кого не хотят менять, есть имя Стаса Асеева (Васина), украинского журналиста, который был похищен и пленен. Насколько я знаю, сторона ДНР настроена по отношению к Стасу крайне враждебно, они признают факт его заключения, но обменивать отказываются. Наши неофициальные переговоры результата не принесли. Хочется верить, что у представителей Украины, которые ведут переговоры, хватит сил и настойчивости, чтобы Стас, как и еще 19 пленных, все же были освобождены и вернулись домой", - добавил он.
Напомним, участница минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко надеется на позитивные новости об освобождении заложников до Нового года.
При этом представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил об отсутствии гарантий по освобождению заложников на Донбассе в этом году.