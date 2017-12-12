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"ДНР" вкрай вороже налаштована щодо журналіста Асєєва - екс-нардеп

"ДНР" вкрай вороже налаштована щодо журналіста Асєєва - екс-нардеп

Київ • УНН

 • 10912 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бойовики не хочуть міняти українського журналіста Станіслава Асєєва, у "ДНР" вкрай вороже налаштовані щодо нього. Про це заявив колишній народний депутат Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Ви напевно знаєте, що до Нового року має відбутися обмін полоненими. Обмінюватися спочатку домовлялися за формулою "всіх на всіх". Але в процесі переговорів виникли складнощі, наша сторона просить видати 94 людини, а сторона Л/ДНР готова віддати тільки 74", - повідомив він.

При цьому екс-нардеп зазначив, що позиція бойовиків щодо 20 людей "залишається незрозумілою".

"На мій превеликий жаль, серед тих, кого не хочуть міняти, є ім'я Стаса Асєєва (Васіна), українського журналіста, який був викрадений і полонений. Наскільки я знаю, сторона ДНР налаштована щодо Стаса вкрай вороже, вони визнають факт його утримування, але обмінювати відмовляються. Наші неофіційні переговори результату не принесли. Хочеться вірити, що у представників України, які ведуть переговори, вистачить сил і наполегливості, щоб Стас, як і ще 19 полонених, все ж були звільнені і повернулися додому", - додав він.

Нагадаємо, учасниця мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко сподівається на позитивні новини про звільнення заручників до Нового року.

При цьому представник України в ТКГ Леонід Кучма заявив про відсутність гарантій щодо звільнення заручників на Донбасі в цьому році.

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