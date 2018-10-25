"ДНР" некоторое время продержала экс-регионала Богачева - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В оккупированном Донецке боевики "ДНР" отпустили бывшего секретаря горсовета и члена "Партии регионов" Сергея Богачева после того, как задержали его 22 октября. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в Донецке сообщает издание "Новости Донбасса", передает УНН.
"В Донецке группировка "ДНР" отпустила бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева", - цитирует издание знакомые с ситуацией источники в Донецке.
По словам собеседников, "Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад".
"22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева. К экс-секретарю горсовета не пропускали адвокатов и родственников. Обвинения, которые ему предъявляли, касались "кражи" печати горсовета Богачевым в 2014 году. Богачев приехал в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ)", - пишет издание.
Добавим, Сергей Богачев является бывшим секретарем Донецкого горсовета и заместителем председателя Донецкой городской организации "Партии регионов".
Напомним, после гибели главаря "ДНР" Захарченко в Донецке начались массовые задержания.