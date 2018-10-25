"ДНР" деякий час протримала екс-регіонала Богачева - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В окупованому Донецьку бойовики "ДНР" відпустили колишнього секретаря міськради і члена "Партії регіонів" Сергія Богачева після того, як затримали його 22 жовтня. Про це з посиланням на обізнані з ситуацією джерела у Донецьку повідомляє видання "Новости Донбасса", передає УНН.
"У Донецьку угруповання "ДНР" відпустили колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачева", - цитує видання знайомі з ситуацією джерела у Донецьку.
За словами співрозмовників, "Богачев приїхав до Донецька, щоб відвідати могилу батька, який був похований 40 днів тому".
"22 жовтня його затримали члени незаконних збройних формувань на виїзді з селища Хорошово, де розташований будинок Богачева. До екс-секретаря міськради не пропускали адвокатів і родичів. Звинувачення, які йому висунули, стосувалися "крадіжки" печатки міськради Богачева у 2014 році. Богачев приїхав до Донецька з Ростова-на-Дону (РФ)", - пише видання.
Додамо, Сергій Богачев є колишнім секретарем Донецької міськради і заступником голови Донецької міської організації "Партії регіонів".
Нагадаємо, після загибелі ватажка "ДНР" Захарченка у Донецьку почалися масові затримання.