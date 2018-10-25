"ДНР" деякий час протримала екс-регіонала Богачева - ЗМІ

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В окупованому Донецьку бойовики "ДНР" відпустили колишнього секретаря міськради і члена "Партії регіонів" Сергія Богачева після того, як затримали його 22 жовтня. Про це з посиланням на обізнані з ситуацією джерела у Донецьку повідомляє видання "Новости Донбасса", передає УНН.