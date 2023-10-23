Днепровские лицеисты получили грант на дальнейшее образование от Concord Fintech Solutions и Биржи Благотворительности "ДоброДій"

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«В рамках образовательной программы, основанной соучредителем первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой, трое из более 100 выпускников Днепровского лицея информационных технологий завоевали грант на оплату дальнейшего образования от Concord Fintech Solutions и Биржи Благотворительности «ДоброДій». На оплату дальнейшего образования они получили индивидуальные гранты в эквиваленте 50 тыс. грн», - сообщила она.

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Этот конкурс, по словам руководителя Биржи, является составляющей благотворительной образовательной программы, инициированной Еленой Соседкой. При выборе получателей грантов будущие студенты представили на суд жюри конкурса авторские эссе на тему: «Украина — страна возможностей. Идеи восстановления и развития» и видеопрезентации себя и основной идеи работы. Работы оценивались по уникальности предложенной идеи и актуальности ее реализации для условий Украины в ближайшем будущем, по качеству и доступности изложения материала автором, по практической ценности идеи и по реальности ее воплощения в жизнь.

Лолита Кузина также отметила, что получатели грантов уже выбрали будущее образование, так один из победителей планирует пройти учебный курс «FullStack разработка» от IT-школы «GoIT», еще один – продолжит обучение в Экономико-Гуманитарном Университете в Варшаве на факультете Информатики, а третий –

будет заниматься на курсах словацкого языка и готовиться к дальнейшему поступлению в европейское учебное заведение через международный информационно-образовательный проект «EUROSTART».

Напомним

Образовательную программу для Днепровского лицея информационных технологий начала соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions и Биржи Благотворительности «ДоброДій» Елена Соседка, которая и сама является мамой шестерых детей.

В рамках образовательной программы также инициировано вручение премии для лучших учеников лицея, которые стали победителями олимпиад МАН по различным школьным дисциплинам.

Эта премия носит имя Сергея Столбцова, который был учителем географии лицея и погиб, защищая нашу страну. В рамках премии также отмечают и учителей, которые достигли наибольших профессиональных успехов в течение учебного года. В частности, по итогам 2022/23 учебного года были награждены 38 лучших учеников и 35 учителей – все они получили денежные вознаграждения. Общий наградной фонд составил более 225 тыс. грн.