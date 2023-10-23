Дніпровські ліцеїсти здобули грант на подальшу освіту від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності "ДоброДій"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Троє випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій вибороли грант на оплату подальшої освіти від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій». Про це УНН повідомила керівник Біржі Лоліта Кузіна.
Цитата
«У межах освітньої програми, започаткованою співзасновницею першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Оленою Сосєдкою, троє з понад 100 випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій вибороли грант на оплату подальшої освіти від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій». На оплату подальшої освіти вони отримали індивідуальні гранти в еквіваленті 50 тис. грн», - повідомила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ЗСУ 86 млн грн, медзакладам та важкохворим дітям – 17 млн: звіт Біржі Благодійності "ДоброДій" за період військової агресії рф
Цей конкурс, за словами керівника Біржі, є складовою благодійної освітньої програми, ініційованої Оленою Сосєдкою. Під час обрання отримувачів грантів майбутні студенти представили на розсуд журі конкурсу авторські есеї на тему: «Україна — країна можливостей. Ідеї відновлення і розвитку» та відеопрезентації себе та основної ідеї роботи. Роботи оцінювалися за унікальністю запропонованої ідеї та актуальністю її реалізації для умов України у найближчому майбутньому, за якістю та доступністю викладення матеріалу автором, за практичною цінністю ідеї та за реальністю її втілення у життя.
Лоліта Кузіна також зазначила, що отримувачі грантів вже обрали майбутню освіту, так один з переможців планує пройти навчальний курс «FullStack розробка» від IT-школи «GoIT», ще один – продовжить навчання в Економіко-Гуманітарному Університеті у Варшаві на факультеті Інформатики, а третій –
займатиметься на курсах словацької мови та готуватиметься до подальшого вступу до європейського навчального закладу через міжнародний інформаційно-освітній проект «EUROSTART».
Нагадаємо
Освітню програму для Дніпровського ліцею інформаційних технологій започаткувала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка, яка і сама є мамою шістьох дітей.
У межах освітньої програми також ініційовано вручення премії для найкращих учнів ліцею, які стали переможцями олімпіад МАН з різних шкільних дисциплін.
Ця премія носить ім’я Сергія Столбцова, який був вчителем географії ліцею та загинув, захищаючи нашу країну. У межах премії також відзначають і вчителів, які досягнули найбільших професійних успіхів протягом навчального року. Зокрема, за підсумками 2022/23 навчального року були нагороджені 38 найкращих учнів та 35 вчителів – усі вони отримали грошові винагороди. Загальний нагородний фонд склав понад 225 тис. грн.