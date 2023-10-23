Дніпровські ліцеїсти здобули грант на подальшу освіту від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності "ДоброДій"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16281 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 89057 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162891 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 164494 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133105 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135896 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87172 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93808 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99425 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89955 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.6м/с
58%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12971 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 13261 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12702 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11221 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 11924 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164496 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228862 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377589 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314121 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11154 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16475 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33161 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29817 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133105 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Дніпровські ліцеїсти здобули грант на подальшу освіту від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності "ДоброДій"

Київ • УНН

 • 195002 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Троє випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій вибороли грант на оплату подальшої освіти від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій». Про це УНН повідомила керівник Біржі Лоліта Кузіна.

Дніпровські ліцеїсти здобули грант на подальшу освіту від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності "ДоброДій"

Цитата

«У межах освітньої програми, започаткованою співзасновницею першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Оленою Сосєдкою, троє з понад 100 випускників Дніпровського ліцею інформаційних технологій вибороли грант на оплату подальшої освіти від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій». На оплату подальшої освіти вони отримали індивідуальні гранти в еквіваленті 50 тис. грн», - повідомила вона.   

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ЗСУ 86 млн грн, медзакладам та важкохворим дітям – 17 млн: звіт Біржі Благодійності "ДоброДій" за період військової агресії рф

Цей конкурс, за словами керівника Біржі, є складовою благодійної освітньої програми, ініційованої Оленою Сосєдкою. Під час обрання отримувачів грантів майбутні студенти представили на розсуд журі конкурсу авторські есеї на тему: «Україна — країна можливостей. Ідеї відновлення і розвитку» та відеопрезентації себе та основної ідеї роботи. Роботи оцінювалися за унікальністю запропонованої ідеї та актуальністю її реалізації для умов України у найближчому майбутньому, за якістю та доступністю викладення матеріалу автором, за практичною цінністю ідеї та за реальністю її втілення у життя.

Лоліта Кузіна також зазначила, що отримувачі грантів вже обрали майбутню освіту, так один з переможців планує пройти навчальний курс «FullStack розробка» від IT-школи «GoIT», ще один – продовжить навчання в Економіко-Гуманітарному Університеті у Варшаві на факультеті Інформатики, а третій –
займатиметься на курсах словацької мови та готуватиметься до подальшого вступу до європейського навчального закладу через міжнародний інформаційно-освітній проект «EUROSTART».

Нагадаємо

 Освітню програму для Дніпровського ліцею інформаційних технологій започаткувала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності «ДоброДій» Олена Сосєдка, яка і сама є мамою шістьох дітей.

У межах освітньої програми також ініційовано вручення премії для найкращих учнів ліцею, які стали переможцями олімпіад МАН з різних шкільних дисциплін.

Ця премія носить ім’я Сергія Столбцова, який був вчителем географії ліцею та загинув, захищаючи нашу країну. У межах премії також відзначають і вчителів, які досягнули найбільших професійних успіхів протягом навчального року. Зокрема, за підсумками 2022/23 навчального року були нагороджені 38 найкращих учнів та 35 вчителів – усі вони отримали грошові винагороди. Загальний нагородний фонд склав понад 225 тис. грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37