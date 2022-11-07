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Днепропетровская область: оккупанты нанесли удары по двум общинам

Днепропетровская область: оккупанты нанесли удары по двум общинам

Киев • УНН

 • 311181 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Мировской и Марганецкой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

 

 

Цитата

"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район… Нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Мировской и Марганецкой. Люди невредимы. Масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним 

Российские оккупанты попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской.

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