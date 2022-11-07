Днепропетровская область: оккупанты нанесли удары по двум общинам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Мировской и Марганецкой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район… Нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Мировской и Марганецкой. Люди невредимы. Масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской.