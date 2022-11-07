Дніпропетровська область: окупанти завдали ударів по двох громадах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район… Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.