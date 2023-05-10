Днепропетровская область: ночью уничтожены три вражеские "шахеды"

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"Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили беспилотника. Они приземлили "Шахедов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальная ночь в области прошла без вражеских атак.

Напомним

В результате атаки врага на Днепропетровскую область 9 мая был поврежден дом, женщина получила травмы.