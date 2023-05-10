Дніпропетровщина: уночі знищено три ворожі "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 10 травня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Повітряні сили збили три ворожі дрони, інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
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"Агресор знову спрямував на область дрони. Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування "Схiд" знищили 3 безпiлотники. Вони приземлили "Шахедiв", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що решта ночi в області минула без ворожих атак.
Нагадаємо
Внаслідок атаки ворога на Дніпропетровщину 9 травня було пошкоджено будинок, жінка зазнала травм.