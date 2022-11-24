Днепропетровщина: энергетики заживили более 70% критической инфраструктуры и вернули свет в 20% домов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепропетровской области заживили более 70% критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"На эту минуту энергетики заживили более 70% критической инфраструктуры. И вернули электричество в 20% жилищ", - написал Резниченко.
По его словам, коммунальщики возобновляют работу водоканалов.
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Одновременно в Днепропетровской области действуют графики почасовых отключений. Они необходимы для того, чтобы сбалансировать энергосистему, добавил глава ОВА.
"Продолжаем работать", – резюмировал Резниченко.
Контекст
23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.