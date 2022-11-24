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Дніпропетровщина: енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули світло в 20% осель

Дніпропетровщина: енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули світло в 20% осель

Київ • УНН

 • 443356 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпропетровській області заживили понад 70% критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"На цю хвилину енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури. І повернули електрику в 20% осель", - написав Резніченко.

За його словами, комунальники поновлюють роботу водоканалів.

Додамо

Одночасно в Дніпропетровській області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему, додав голова ОВА.

"Продовжуємо працювати", - резюмував Резніченко.

Контекст

23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.

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