Дніпропетровщина: енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули світло в 20% осель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпропетровській області заживили понад 70% критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"На цю хвилину енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури. І повернули електрику в 20% осель", - написав Резніченко.
За його словами, комунальники поновлюють роботу водоканалів.
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Одночасно в Дніпропетровській області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему, додав голова ОВА.
"Продовжуємо працювати", - резюмував Резніченко.
Контекст
23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.