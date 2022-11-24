Дніпропетровщина: енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули світло в 20% осель

Цитата

"На цю хвилину енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури. І повернули електрику в 20% осель", - написав Резніченко.

За його словами, комунальники поновлюють роботу водоканалів.

Додамо

Одночасно в Дніпропетровській області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему, додав голова ОВА.

"Продовжуємо працювати", - резюмував Резніченко.

Контекст

23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.