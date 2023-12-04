Днепропетровщина: россияне нанесли удары по Кривому Рогу и Никопольскому району
Киев • УНН
Россияне атаковали Кривой Рог и Никопольский район в Украине, сообщается об артиллерийских и ракетных ударах. В результате атак были повреждены здания и инфраструктура, но о жертвах не сообщалось.
Дважды в течение дня россияне атаковали Криворожье. Кроме того, захватчики били по Никопольскому району. О последствиях этих обстрелов сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Днем свое оружие российская армия направила на Криворожье. Взрыв там прогремел и вечером. Последствия ракетного удара уточняются.
Детали
Информации о разрушениях в Кривом Роге пока нет, однако согласно информации областной власти, предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
Не обошлось без обстрелов в Никопольском районе. Согласно данным главы ОВА, под удар грабителей попали жители Никополя, Марганца и Червоногригорьевской громады.Россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, и применили по мирным жителям дроны-камикадзе. Из-за чего в районе изуродована гимназия, четыре жилых дома, три хозяйственные постройки и повреждена линии электропередач. Кроме того, горело заброшенное здание. Огонь спасатели потушили огонь. Люди остались невредимыми. На других территориях Днепропетровщины, согласно данным Сергея Лысака, день прошел спокойно.НапомнимВечером в Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Криворожского РОА Евгений Ситниченко, оккупанты нанесли ракетный удар.
Днепропетровщина: россияне нанесли удары по Кривому Рогу и Никопольскому району
Россияне атаковали Кривой Рог и Никопольский район в Украине, сообщается об артиллерийских и ракетных ударах. В результате атак были повреждены здания и инфраструктура, но о жертвах не сообщалось.
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