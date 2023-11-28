Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием артиллерии и беспилотников, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению зданий и инфраструктуры.
Армейцы рф продолжают терроризировать жителей Никопольского района Днепропетровской области. В течение вторника 28 ноября россияне нанесли по общине удары из артиллерии и дронов-камикадзе. Из-за этих атаки есть погибшие и раненые гражданские. О последствиях вооруженной агрессии рф сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Российские нелюди. Утром они убили человека в Никополе, еще двоих ранили. Но на этом не остановились. Уже через час направили на город дроны-камикадзе. И снова пострадавший среди мирных. Это 43-летний мужчина. - сообщил Сергей Лысак.
Детали
По данным главы Днепропетровской ОГА, Никопольщина пережила за день около десяти атак.
По районному центру и Марганецкой громаде россияне били из тяжелой артиллерии. Зафиксированы и прилеты от ударных БпЛА.
По данным Сергея Лысака в результате этих атак в Никопольском районе повреждены админздание, одно коммунальное и два промышленных предприятия. Повреждены 3 многоэтажки и 13 частных домов. В одном из домов из-за обстрела загорелся пожар. Огонь чрезвычайники укротили, однако одна из тамошних квартир разрушена.
Также по данным председателя ОВА снаряды рашистов побили гражданские машины, всего 7 авто - грузовых и легковых. Зацепило и линии электропередач и газопроводы.ДополнительноВо вторник военные из ПвК "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной два вражеских беспилотника, вероятно проводивших разведку.
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, есть погибшие и раненые
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием артиллерии и беспилотников, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению зданий и инфраструктуры.
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