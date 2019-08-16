Дмитрий Разумков высказался о зарплате спикера Совета

Так, по словам самого Разумкова, суммой зарплаты спикера он не интересовался.

“Но примерно знаю, что где-то под 50 тысяч грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса”, — отметил он. На вопрос о материальной подушке политик согласился, что “переписал её на жену”.

“Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет”, — добавил он.

Как сообщал УНН, партия “Слуга народа” будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Украины лидер партии Дмитрия Разумкова.