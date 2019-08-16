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Дмитро Разумков висловився про зарплату спікера Ради

Дмитро Разумков висловився про зарплату спікера Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Лідер партії “Слуга Народу” Дмитро Разумков назвав “достатньою” зарплату спікера Верховної ради України в розмірі 50 тисяч грн. Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Новий Час”, передає УНН.

Так, за словами самого Разумкова, сумою зарплати спікера він не цікавився.

“Але приблизно знаю, що десь під 50 тисяч грн, і мені досить, я сформував собі матеріальну подушку за рахунок бізнесу”, — зазначив він. На питання про матеріальну подушку політик погодився, що “переписав її на дружину”.

“Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів в нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде”, — додав він.

Як повідомляв УНН, партія “Слуга народу” буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради України лідер партії Дмитра Разумкова.

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