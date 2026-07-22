Дмитрий Михайленко возглавил сборную Украины U-21
Киев • УНН
Исполком УАФ назначил Дмитрия Михайленко главным тренером молодежной сборной Украины U-21. Ранее он возглавлял сборную U-19.
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола назначил Дмитрия Михайленко главным тренером сборной Украины по футболу U-21. До этого Михайленко работал тренером сборной Украины U-19, сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Детали
Дмитрий Михайленко - главный тренер молодежной сборной Украины
Дополнение
22 июня Унаи Мельгоса покинул пост главного тренера молодежной сборной Украины U-21.
Мельгоса начал свою работу в июле 2023 года. Под руководством испанского тренера сборная Украины U-21 выходила на молодежный чемпионат Европы 2025 года.
Дмитрий Михайленко с февраля 2024 года возглавлял сборную Украины U-19 и U-18. На посту тренера молодежки Михайленко выходил на Евро-2024, участвовал в чемпионате мира U-20 2025 года (первое место в группе, поражение Испании 0:1 в 1/8 финала), дошел до полуфинала Евро-2026 и обеспечил выход молодежки на ЧМ U-20.
Смена должности для меня значит очень много. Во-первых, я очень счастлив. Во-вторых, это большая честь и ответственность для меня - быть тренером U-21. Это значит, что нужно будет больше работать, потому что это уже ребята, которые через год-два могут попасть в национальную сборную. Поэтому здесь еще больше внимания нужно уделять деталям, селекции и работе
По его словам, задача от руководства для сборной - подготовиться к двум следующим играм, потому что есть шансы попасть в плей-офф Евро-2027.
В сентябре Украина сыграет с Турцией, а в октябре с Хорватией. Сейчас Украина занимает третье место в группе с 8 очками, уступая упомянутым командам.