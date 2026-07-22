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Дмитрий Михайленко возглавил сборную Украины U-21

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Исполком УАФ назначил Дмитрия Михайленко главным тренером молодежной сборной Украины U-21. Ранее он возглавлял сборную U-19.

Дмитрий Михайленко возглавил сборную Украины U-21
Фото: Украинская ассоциация футбола

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола назначил Дмитрия Михайленко главным тренером сборной Украины по футболу U-21. До этого Михайленко работал тренером сборной Украины U-19, сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Дмитрий Михайленко - главный тренер молодежной сборной Украины

- говорится в сообщении.

Дополнение

22 июня Унаи Мельгоса покинул пост главного тренера молодежной сборной Украины U-21.

Мельгоса начал свою работу в июле 2023 года. Под руководством испанского тренера сборная Украины U-21 выходила на молодежный чемпионат Европы 2025 года.

Дмитрий Михайленко с февраля 2024 года возглавлял сборную Украины U-19 и U-18. На посту тренера молодежки Михайленко выходил на Евро-2024, участвовал в чемпионате мира U-20 2025 года (первое место в группе, поражение Испании 0:1 в 1/8 финала), дошел до полуфинала Евро-2026 и обеспечил выход молодежки на ЧМ U-20.

Смена должности для меня значит очень много. Во-первых, я очень счастлив. Во-вторых, это большая честь и ответственность для меня - быть тренером U-21. Это значит, что нужно будет больше работать, потому что это уже ребята, которые через год-два могут попасть в национальную сборную. Поэтому здесь еще больше внимания нужно уделять деталям, селекции и работе

- сказал Михайленко.

По его словам, задача от руководства для сборной - подготовиться к двум следующим играм, потому что есть шансы попасть в плей-офф Евро-2027.

В сентябре Украина сыграет с Турцией, а в октябре с Хорватией. Сейчас Украина занимает третье место в группе с 8 очками, уступая упомянутым командам.

Павел Башинский

Спорт
Дмитрий Михайленко
Хорватия
Испания
Турция
Украина