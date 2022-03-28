Для замены водительских прав медсправка не нужна - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Теперь медицинская справка для обмена или восстановления водительского удостоверения в Украине не нужна, отметили в Министерстве внутренних дел, пишет УНН.
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"Отныне медицинская справка для обмена или восстановления удостоверения водителя не нужна", - сообщили в МВД.
Детали
В ведомстве указали также, что во время военного положения сервисные центры МВД осуществляют обмен удостоверения водителя только тем гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне.
Ранее
Правительство упростило процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортом в период действия военного положения.