Для замены водительских прав медсправка не нужна - МВД

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"Отныне медицинская справка для обмена или восстановления удостоверения водителя не нужна", - сообщили в МВД.

Детали

В ведомстве указали также, что во время военного положения сервисные центры МВД осуществляют обмен удостоверения водителя только тем гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне.

Ранее

Правительство упростило процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортом в период действия военного положения.