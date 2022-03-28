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Для заміни водійських прав меддовідка не потрібна - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Тепер медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія в Україні не потрібна, зазначили у Міністерстві внутрішніх справ, пише УНН.

Для заміни водійських прав меддовідка не потрібна - МВС

Цитата

"Віднині медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія непотрібна", - повідомили у МВС.

Деталі

У відомстві вказали також, що під час воєнного стану сервісні центри МВС здійснюють обмін посвідчення водія тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони.

Раніше

Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортом у період дії воєнного стану.

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