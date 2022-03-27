Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортом у період дії воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп‘ятий, передає УНН.
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У МВС України повідомили про перелік змін:
- скасування медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія;
- відміну здачі іспитів з практичного керування на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці;
- скорочення термінів підготовки водіїв вантажних авто (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5, та відміну теоретичного іспиту для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають відповідний досвід керування більш ніж 3 роки;
- відміна погодження автошколами з ГСЦ МВС програм підготовки водіїв вантажних автомобілів;
- відтермінування до закінчення дії правого режиму воєнного стану - обов’язок автошкіл на внесення змін до типових програм, яка раніше була запланована на квітень.