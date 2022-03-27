Правительство упростило процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортом в период действия военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство упростило процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает УНН.
Детали
В МВД Украины сообщили о перечень перемен:
- Отмена медицинской справки относительно пригодности к управлению транспортным средством при замене, утрате или хищении водительского удостоверения;
- Отличие сдачи экзаменов по практическому вождению на площадках, что предотвращает избежать скоплений людей и техники в одном месте;
- Сокращение сроков подготовки водителей грузовых авто (категория С1, С) за счет увеличение ежесуточных часов обучения с 2 до 5, и отличие теоретического экзамена для лиц, проходящих переподготовку с категории В на С1, С и имеют соответствующий опыт управления более чем 3 года;
- Отмена согласования с автошколами ГСЦ МВД программ подготовки водителей грузовых автомобилей;
- Отсрочка до окончания действия правого режима военного положения - обязанность автошкол на внесение изменений в типовых программ, которая ранее была запланирована на апрель.