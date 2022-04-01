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"Для использования в Украине": СМИ Турции разоблачили схему отправки Арменией истребителей россии

Киев • УНН

 • 449895 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Армения отправила в Россию 4 боевых самолета типа Су-30 с армянскими пилотами "для использования в Украине" и попыталась ввести в заблуждение мировую общественность, сообщил в пятницу турецкий телеканал Haber Global, пишет УНН.

"Для использования в Украине": СМИ Турции разоблачили схему отправки Арменией истребителей россии

Детали

Так, после первых сообщений об отправке самолетов, Армения, как пишет телеканал, пошла по пути "отрицания". Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что "новости не соответствуют действительности", и сказал: "Наши самолеты никогда не покидали наших земель".

Однако спутниковые снимки, которые попали в распоряжение телеканала, демонстрируют другое. На первом из снимков, сделанных 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении видны 4 боевых самолета типа Су-30.

На втором снимке, сделанном 25 марта, в том же месте отсутствуют Су-30, на их месте стоят МиГ-29.

Сообщается, что самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени из него вылетели четыре истребителя Су-30 с армянскими летчиками. Самолеты прибыли в конечный пункт назначения, Россию, в 13:14.

Канал отмечает, что, предоставив свои самолеты и пилотов в распоряжение российской армии, Армения стала партнером во вторжении в Украину и стороной в войне, начатой Россией.

Также сообщается, что, дабы скрыть передачу самолетов, Армения спешно перебросила из Сирии 4 боевых самолета типа Су-30.

Напомним

Haber Global со ссылкой на разведывательные данные в прошлом месяце сообщил, что Армения передала в россию четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами.

Посольство Армении в Украине позже опровергло передачу страной самолетовроссийской федерации.

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