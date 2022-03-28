СМИ сообщили о передаче Арменией истребителей СУ-30 для рф. Посольство опровергает

Цитата

“Распространена Haber Global информация о передаче Арменией самолетов СУ-30 не соответствует действительности”, - сообщили в посольстве.

Контекст

Турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведывательные данные ранее сообщил, что Армения передала в россию четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами. По данным журналистов, это было сделано 25 марта.

Ранее Haber Global сообщал со ссылкой на разведку о переброске сирийских наемников в Украину. Позже эту информацию подтвердила и сама россия.