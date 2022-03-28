СМИ сообщили о передаче Арменией истребителей СУ-30 для рф. Посольство опровергает
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Посольство Армении в Украине опровергает передачу страной истребителей СУ-30 российской федерации, пишет УНН со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.
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“Распространена Haber Global информация о передаче Арменией самолетов СУ-30 не соответствует действительности”, - сообщили в посольстве.
Контекст
Турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведывательные данные ранее сообщил, что Армения передала в россию четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами. По данным журналистов, это было сделано 25 марта.
Ранее Haber Global сообщал со ссылкой на разведку о переброске сирийских наемников в Украину. Позже эту информацию подтвердила и сама россия.