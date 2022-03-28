ЗМІ повідомили про передачу Вірменією винищувачів СУ-30 для рф. Посольство спростовує
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Посольство Вірменії в Україні спростовує передачу країною винищувачів СУ-30 російській федерації, пише УНН з посиланням на повідомлення посольства у Facebook.
Цитата
“Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків CУ-30 не відповідає дійсності”, - повідомили в посольстві.
Контекст
Турецький телеканал Haber Global з посиланням на розвідувальні дані раніше повідомив, що Вірменія передала в росію чотири винищувачі Су-30 разом з пілотами. За даними журналістів, це було зроблено 25 березня.
Раніше Haber Global повідомляв з посиланням на розвідку про перекидання сирійських найманців в Україну. Пізніше цю інформацію підтвердила і сама росія.