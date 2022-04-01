"Для використання в Україні": ЗМІ Туреччини викрили схему відправлення Вірменією винищувачів росії

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Так, після перших повідомлень про відправку літаків, Вірменія, як пише телеканал, пішла шляхом "заперечення". Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що "новини не відповідають дійсності", і сказав: "Наші літаки ніколи не залишали наших земель".

Однак супутникові знімки, які потрапили в розпорядження телеканалу, демонструють інше. На першому зі знімків, зроблених 18 березня 2022 року, на авіабазі у Вірменії видно 4 бойових літака типу Су-30.

На другому знімку, зробленому 25 березня, в тому ж місці відсутні Су-30, на їх місці стоять Міг-29.

Повідомляється, що літаки були відправлені в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані. О 12:50 за місцевим часом з нього вилетіли чотири винищувачі Су-30 з вірменськими льотчиками. Літаки прибули в кінцевий пункт призначення, росію, о 13:14.

Канал зазначає, що, надавши свої літаки і пілотів у розпорядження російської армії, Вірменія стала партнером у вторгненні в Україну і стороною у війні, розпочатій росією.

Також повідомляється, що для того, щоб приховати передачу літаків, Вірменія спішно перекинула з Сирії 4 бойових літака типу Су-30.

Нагадаємо

Haber Global з посиланням на розвідувальні дані минулого місяця повідомив, що Вірменія передала в росію чотири винищувачі Су-30 разом з пілотами.

Посольство Вірменії в Україні пізніше спростувало передачу країною літаків російської федерації.