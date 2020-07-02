Во избежание вспышек во время пандемии: в Минздраве призвали украинцев вакцинироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от опасных болезней, чтобы не допустить вспышки во время пандемии COVID-19. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Хочу всех призвать: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. На данный момент различные разработчики подходят к третьей фазе клинических исследований", - рассказал Ляшко.
По его словам, нельзя забывать о тех опасных заболеваниях, которые во многом были побеждены за счет вакцинации.
"Нельзя допустить вспышек таких инфекций, особенно во время эпидемии COVID-19", - отметил Ляшко.
Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.