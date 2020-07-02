Для уникнення спалахів під час пандемії: у МОЗ закликали українців вакцинуватися

“Хочу всіх закликати: вакцинуйтеся! Зараз йдуть активні розробки вакцини проти коронавірусної хвороби. Поки що різні розробники підходять до третьої фази клінічних досліджень”, — розповів Ляшко.

За його словами, не можна забувати про ті небезпечні захворювання, які багато в чому були переможені за рахунок вакцинації.

“Не можна допустити спалахів таких інфекцій, особливо під час епідемії COVID-19”, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 889.