Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались более 51 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года состоянию на 20 февраля зарегистрировались 51082 человек. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования в ответ на информационный запрос УНН.
Так, категория с наибольшим количеством зарегистрированных участников ВНО - выпускники учреждений общего среднего образования 2019 - составляет 31 186 участников. На втором месте находятся студенты высших учебных заведений - 11 334 зарегистрированных участников.
Кроме того, для участия в ВНО в этом году зарегистрировались 6319 учащихся (слушателей) учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, а также 2243 выпускников прошлых лет.
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Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования рассказали о новациях ВНО-2019.