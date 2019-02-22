Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались более 51 тысячи человек

Так, категория с наибольшим количеством зарегистрированных участников ВНО - выпускники учреждений общего среднего образования 2019 - составляет 31 186 участников. На втором месте находятся студенты высших учебных заведений - 11 334 зарегистрированных участников.

Кроме того, для участия в ВНО в этом году зарегистрировались 6319 учащихся (слушателей) учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, а также 2243 выпускников прошлых лет.



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Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования рассказали о новациях ВНО-2019.