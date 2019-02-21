Для участі у пробному ЗНО зареєструвалися понад 191 тисяча осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповідь на інформаційний запит УНН.
Найбільша кількість осіб зареєструвалася у Львівській області – 15 358. На другому місті знаходиться Дніпропетровська область – 15 273 осіб, за нею слідує місто Київ – 14 877 осіб.
Найменше осіб серед областей зареєструвалися у Луганській області – 2882.
Крім того, для участі у пробному ЗНО зареєструвалися 6 осіб у Криму, у місті Севастополь не зареєструвався жоден учасник.
Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти порадили, як підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.