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Для участі у пробному ЗНО зареєструвалися понад 191 тисяча осіб

Для участі у пробному ЗНО зареєструвалися понад 191 тисяча осіб

Київ • УНН

 • 20591 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Для участі у пробному ЗНО, яке відбудеться 16 та 23 березня 2019 року, зареєструвалися 191 314 осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповідь на інформаційний запит УНН.

Найбільша кількість осіб зареєструвалася у Львівській області – 15 358. На другому місті знаходиться Дніпропетровська область – 15 273 осіб, за нею слідує місто Київ – 14 877 осіб.

Найменше осіб серед областей зареєструвалися у Луганській області – 2882.

Крім того, для участі у пробному ЗНО зареєструвалися 6 осіб у Криму, у місті Севастополь не зареєструвався жоден учасник.

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти порадили, як підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

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