Для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 191 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Для участия в пробном ВНО, которое состоится 16 и 23 марта 2019, зарегистрировались 191 314 человек. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования в ответ на информационный запрос УНН.
Наибольшее количество лиц зарегистрировалось в Львовской области - 15 358. На втором месте находится Днепропетровская область - 15 273 человек, за ней следует Киев - 14877 человек.
Меньше всего лиц среди областей зарегистрировались в Луганской области - 2882.
Кроме того, для участия в пробном ВНО зарегистрировались 6 человек в Крыму, в городе Севастополь не зарегистрировался ни один участник.
Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования посоветовали, как подготовиться к внешнему независимому оцениванию.