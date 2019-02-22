Для участі у ЗНО-2019 вже зареєструвалися понад 51 тисяча осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року станом на 20 лютого зареєструвалися 51 082 людей. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, категорія з найбільшою кількістю зареєстрованих учасників ЗНО – випускники закладів загальної середньої освіти 2019 року – становить 31 186 учасників. На другому місці знаходяться студенти закладів вищої освіти – 11 334 зареєстрованих учасників.
Крім того, для участі у ЗНО цього року зареєструвалися 6 319 учнів (слухачів) закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також 2243 випускників минулих років.
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Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про новації ЗНО-2019.