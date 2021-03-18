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Для сдерживания третьей волны COVID-19 необходимо использовать скрининг на коронавирус - Виноград

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Для сдерживания третьей волны COVID-19 необходимо использовать скрининг и другие противоэпидемические технологии стран ЕС, рассказала УНН заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, доктор медицинских наук, профессор, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

Цитата:

"Я думаю, что нам надо использовать все те технологии, которые сегодня используются в странах ЕС - это будет наиболее эффективно. Просто мы должны соответствовать стандартам реагирования, которые проверены. Речь, среди прочего, о скрининге, который будет определять ситуацию конкретных лиц, которые были привлечены и попали под риск заражения - их обязательно надо мониторить и обследовать", - считает Виноград.

Детали

Кроме скрининга важным противоэпидемиологическим мероприятием эксперт также назвала отслеживания контактов, с помощью чего и принимается решение - кого тестировать.

"Все страны мира работают примерно в одном регламенте, который обеспечивает отслеживание общения, контактов людей с помощью различных технологий, и затем принимается решение, каких лиц тестировать", - отметила Виноград.

Массовый скрининг

Сейчас во всем мире для скрининга отдельных регионов со вспышками COVID-19 или большей части населения используют антигенные экспресс-тесты. 

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