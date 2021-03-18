Для стримування третьої хвилі COVID-19 необхідно використовувати скринінг на коронавірус – Виноград
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Для стримування третьої хвилі COVID-19 необхідно використовувати скринінг та інші протиепідеміологічні технології країн ЄС, розповіла УНН завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.
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"Я думаю, що нам треба використовувати всі ті технології, які сьогодні використовують у країнах ЄС – це буде найбільш ефективно. Просто ми повинні відповідати стандартам реагування, які перевірені. Мова, серед іншого, про скринінг, який буде визначати ситуацію конкретних осіб, хто був залучений і потрапив під ризик зараження – їх обов’язково треба моніторити та обстежувати", - вважає Виноград.
Деталі
Окрім скринінгу важливим протиепідеміологічним заходом експерт також назвала відстежування контактів, за допомогою чого й ухвалюється рішення – кого тестувати.
"Всі країни світу працюють приблизно в одному регламенті, який забезпечує відслідковування спілкування, контактів людей за допомогою різних технологій, і за тим приймається рішення, яких осіб тестувати", - зазначила Виноград.
Масовий скринінг
Наразі в усьому світі для скринінгу окремих регіонів зі спалахами COVID-19 або більшої частини населення використовують антигенні експрес-тести.