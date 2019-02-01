Для сельской молодежи в Одесской области восстановят футбольное мини-поле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В селе Холмске, что в Одесской области, реконструируют футбольное мини-поле с искусственным покрытием, передает УНН со ссылкой на ProZorro.
Спортивная площадка расположена на территории ООШ I-III ступеней по адресу: ул. Школьная, 55.
Тендер по капитальному ремонту мини-поля проводил отдел образования, молодежи и спорта Арцизской районной государственной администрации.
Реконструировать футбольное мини-поле будет ООО "Одесмиськбуд".
Согласно условиям договора, заключенного между заказчиком тендера и победителем, капремонт футбольного мини-поля будет завершено к декабрю 2019 года.
Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.