Для сільської молоді на Одещині відновлять футбольне міні-поле
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У селі Холмське, що на Одещині, реконструюють футбольне міні-поле зі штучним покриттям, передає УНН із посиланням на ProZorro.
Спортивний майданчик розташований на території ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 55.
Тендер із капітального ремонту міні-поля проводив відділ освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації.
Реконструювати футбольне міні-поле буде ТОВ "Одесміськбуд".
Згідно умов договору, укладеного між замовником тендеру та переможцем, капремонт футбольного міні-поля буде завершене до грудня 2019 року.
Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.