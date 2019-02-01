Для сільської молоді на Одещині відновлять футбольне міні-поле

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У селі Холмське, що на Одещині, реконструюють футбольне міні-поле зі штучним покриттям, передає УНН із посиланням на ProZorro.

Спортивний майданчик розташований на території ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 55.

Тендер із капітального ремонту міні-поля проводив відділ освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації.

Реконструювати футбольне міні-поле буде ТОВ "Одесміськбуд".

Згідно умов договору, укладеного між замовником тендеру та переможцем, капремонт футбольного міні-поля буде завершене до грудня 2019 року.

Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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