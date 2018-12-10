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Для развития ипотечного кредитования необходимо изменить законодательство - банкир

Киев • УНН

 • 8507 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Розничное кредитование растет быстрыми темпами, однако для активизации ипотечного кредитования нужны изменения в нормативную базу. Об этом сказал глава правления банка “Глобус” Сергей Мамедов, сообщает УНН со ссылкой на Финансовый клуб.

Для развития ипотечного кредитования необходимо изменить законодательство - банкир

“Развивать ипотечное кредитование очень сложно. Есть ряд преград — среди них и высокая стоимость ресурсов, и отсутствие долгосрочной ликвидности. Но главное препятствие заключается в том, что при кредитовании на первичном рынке мы не можем учитывать в качестве обеспечения имущественные права. Это как будущий урожай при кредитовании аграриев. В результате мы должны формировать дополнительные резервы”, — рассказал глава правления банка

Сергей Мамедов предложил внести изменение в нормативно-правовые акты НБУ, чтобы разрешить брать в залог имущественные права.

“Нужно упростить ипотечное кредитование для банкиров. Тогда мы сможем гораздо активнее развивать это направление. В нашей практике уже погашенных ипотечных кредитов на 180 млн грн. Если мы выдаем кредит на 20 лет, он погашается в среднем за 23 месяца. NPL (просроченные кредиты) по портфелю равен нулю. А ведь это и новые рабочие места, и вклад в развитие экономики. Одна гривна, вложенная в ипотеку, дает 11 гривен прироста ВВП”, — подсчитал банкир.

Напомним, не смотря на то, что ситуация с ипотечным кредитованием не полностью урегулирована, банки заключают партнерские программы с крупными компаниями застройщиками. Такие программы позволяют инвестору воспользоваться ипотекой. В частности банк “Глобус” заключил такую партнерскую программу с крупнейшим столичным застройщиком ХК “Киевгорстрой”. Ипотека представляется на срок до 20 лет при минимальном взносе в 30% от стоимости квартиры.

В тоже время, как отмечают аналитики, сейчас в Украине на рынке ипотеки реально работает около 10 банков

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