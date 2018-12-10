Для розвитку іпотечного кредитування необхідно змінити законодавство - банкір
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Роздрібне кредитування зростає швидкими темпами, однак для активізації іпотечного кредитування потрібні зміни в нормативну базу. Про це сказав глава правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, повідомляє УНН з посиланням на Фінансовий клуб.
"Розвивати іпотечне кредитування дуже складно. Є низка перешкод - серед них і висока вартість ресурсів, і відсутність довгострокової ліквідності. Але головна перешкода полягає в тому, що при кредитуванні на первинному ринку ми не можемо враховувати як забезпечення майнові права. Це як майбутній урожай при кредитуванні аграріїв. В результаті ми повинні формувати додаткові резерви", - розповів глава правління банку
Сергій Мамедов запропонував внести зміну в нормативно-правові акти НБУ, щоб дозволити брати в заставу майнові права.
"Потрібно спростити іпотечне кредитування для банкірів. Тоді ми зможемо набагато активніше розвивати цей напрям. У нашій практиці вже погашених іпотечних кредитів на 180 млн грн. Якщо ми видаємо кредит на 20 років, він погашається в середньому за 23 місяці. NPL (прострочені кредити) по портфелю дорівнює нулю. А це ж і нові робочі місця, і внесок в розвиток економіки. Одна гривня, вкладена в іпотеку, дає 11 гривень приросту ВВП", - підрахував банкір.
Нагадаємо, не дивлячись на те, що ситуація з іпотечним кредитуванням не в повному обсязі врегульована, банки укладають партнерські програми з великими компаніями забудовниками. Такі програми дозволяють інвестору скористатися іпотекою. Зокрема банк "Глобус" уклав таку партнерську програму з найбільшим столичним забудовником ХК "Київміськбуд". Іпотека видається на термін до 20 років при мінімальному внеску в 30% від вартості квартири.
У той же час, як відзначають аналітики, зараз в Україні на ринку іпотеки реально працює близько 10 банків.