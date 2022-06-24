Для усиления обороны Киева: на Днепре создали речной дивизион катеров

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«По инициативе команды Сухопутных войск нами был создан дивизион военных катеров на севере Днепра. Дивизион сейчас выполняет задачи обеспечения поддержки сил обороны Киева, действующих непосредственно возле Днепра. В перспективе появится речная флотилия, которая будет состоять из нескольких дивизионов, размещенных в разных местах Днепра. Это будет осуществляться и за счет строительства новых катеров, и за счет передачи катеров от наших партнеров», – сообщил Неижпапа.

Детали

Он также добавил, что речную флотилию планируется усилить морской пехотой, ведь в боевых действиях это основная сила по захвату плацдарма. Морская пехота будет выполнять задачи на реках по преодолению препятствий и действиям корабельного состава.

Напомним

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